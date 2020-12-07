В анексованій Ялті воду місцевим жителям постачатимуть погодинно. До таких кроків вдаються через обміління водосховищ.

З 14 грудня так звана адміністрація міста планує перейти на графік постачання води, який передбачає, що жителі зможуть користуватися нею три години вранці і три години у вечірній час.

Згідно з інформацією окупаційної влади міста, рівень наповнення двох водосховищ регіону знизився до історичного мінімуму – 17% від загального обсягу. На початку літа показник становив 70%. Через це з 27 листопада воду почали відключати на ніч.

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До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з’єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після анексії Криму Росією постачання води на півострів припинили. Україна ж неодноразово повідомляла, що повністю відновить його лише після повної деокупації Криму.

Тим часом напередодні у Сімферополі критично обмежили постачання води. Через критичний рівень запасів, з вівторка по четвер воду жителі Сімферополя зможуть використовувати з 6.00 до 8.00 та з 18.00 до 20.00.