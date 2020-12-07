Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину от коронавируса благодаря тому, что является участником международной программы Covax, и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к препарату первыми.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы помогли Минздраву в начале пандемии присоединиться к европейскому комитету здравоохранения, затем к Covax. Мы работаем на двустороннем уровне с правительствами США, Германии, чтобы этот вопрос был решен положительно и чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину, — объяснил он.

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Однако он отметил, что пока рано говорить о конкретных шагах, ведь несколько недель назад только начали говорить об эффективности определенных вакцин.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Он отметил, что Украина на финальной стадии договоренностей относительно препарата с компанией Pfizer. Его поставки ожидаются в начале второго квартала 2021 года.