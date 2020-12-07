Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину від коронавірусу завдяки тому, що є учасником міжнародної програми Covax, і дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до препарату першими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Ми допомогли МОЗ на початку пандемії приєднатися до європейського комітету охорони здоров’я, потім до Covax. Ми працюємо на двосторонньому рівні з урядами США, Німеччини, щоб це питання було вирішено позитивно і щоб ми не залишилися десь в кінці черги на вакцину, – пояснив він.

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Однак він зазначив, що наразі зарано говорити про конкретні кроки, адже кілька тижнів тому тільки почали говорити про ефективність певних вакцин.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Він зазначив, що Україна на фінальній стадії домовленостей щодо препарату з компанією Pfizer. Його постачання очікується на початку другого кварталу 2021 року.