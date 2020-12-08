Первыми от коронавируса должны вакцинироваться люди, которые входят в группы риска.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 8 декабря.

— Мы составили соответствующие графики вакцинации, поделили всех людей по приоритетам. И мы считаем, что приоритетными группами населения должны быть люди, которые входят в группы риска, — сказал Степанов.

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Министр отметил, что в группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции.

Также он добавил, что в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья. То есть это люди, которые старше 60 лет и люди, имеющие сопутствующие заболевания.

Степанов отметил, что Минздрав активно работает над скорейшим получением вакцины от коронавируса.

Вакцина от коронавируса в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин вопрос поставок вакцины от коронавируса в страну.

По словам Степанова, Украина имеет соглашения на поставку вакцины, но это не гарантирует получения препарата в ближайшее время.