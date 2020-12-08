Першими від коронавірусу повинні вакцинуватися люди, які входять до груп ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 8 грудня.

– Ми склали відповідні графіки вакцинації, поділили всіх людей за пріоритетами. І ми вважаємо, що пріоритетними групами населення мають бути люди, які входять до груп ризику, – сказав Степанов.

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Міністр зазначив, що до групи ризику за професійною ознакою входять освітяни, медичні працівники, співробітники Національної поліції.

Також він додав, що в першу чергу вакцинуватимуть людей за віком та станом здоров’я. Тобто це люди, які старші 60 років та люди, які мають супутні захворювання.

Степанов відмітив, що МОЗ активно працює над якнайшвидшим отриманням вакцини від коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу в Україні

Очільник МОЗ Максим Степанов обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін питання постачання вакцини від коронавірусу до країни.

За словами Степанова, Україна має угоди на постачання вакцини, але це не гарантує отримання препарату найближчим часом.