Анатолий Полосков стал председателем Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона.

Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

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Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

На заседании 25 ноября правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова, а также главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Анатолий Полосков во время заседания отметил, что не имеет опыта работы, связанной из должностью главы ОГА, но он готов учиться.