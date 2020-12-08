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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону.

Анатолій Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство.

Анатолій Полосков став головою Закарпатської ОДА

Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

На засіданні 25 листопада уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова, а також очільника Харківської ОДА Олексія Кучера.

Полосков під час засідання зазначив, що не має досвіду роботи на посаді голови ОДА, але він готовий вчитися.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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