Последние кадровые изменения среди председателей областных государственных администраций не связаны с местными выборами.

Такое мнение высказал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что основное требование к главам госадминистраций — показать результат работы. Поэтому решение об увольнении того или иного председателя ОГА принимается только после оценки работы его команды — что было сделано или не было сделано во время пребывания на должности, — сказал он.

По словам Тимошенко, при оценке обращается внимание на развитие социальных проектов, улучшение инфраструктуры, инвестиционной привлекательности и экономических показателей регионов.

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Также важно, как регион противодействует эпидемии Covid-19 и сотрудничает в этом направлении с местными органами.

— Есть задача построить эффективную работу облгосадминистраций для достижения положительных изменений. Это рабочий процесс. Произошла децентрализация, и большая ответственность за реформы в стране перешла к власти на местах. Без конструктивного сотрудничества с регионами невозможно достичь существенных изменений к лучшему в стране, — говорит Тимошенко.

В то же время представитель Офиса президента не отрицает, что некоторые решения о главах ОГА были еще до начала выборов.

Своих должностей уже лишились председатели Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

Так, 27 ноября Алексей Кучер был уволен с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Еще одним указом Зеленский назначил нового главу ОГА. Ею стала Айна Тимчук.

Кроме того, президент подписал указ, которым уволил Вячеслава Овечкина от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации.

Теперь должность председателя Одесской ОГА будет занимать Сергей Гриневецкий.