Кабинет министров Украины принял решение освободить и назначить новых глав ОГА в Закарпатской и Харьковской областях.

На заседании 25 ноября правительство согласовало увольнение главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова, а также главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

На должность председателя Закарпатской ОГА назначили директора винодельческой компании Шато Чизай Анатолия Полоскова. Должность председателя Харьковской ОГА заняла руководитель аппарата Днепропетровской ОГА Айна Тимчук.

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Анатолий Полосков во время заседания отметил, что не имеет опыта работы, связанной из должностью главы ОГА, но он готов учиться. В то же время Айна Тимчук рассказала, что имеет 20-летний стаж работы в подобной сфере.

Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА

Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. 24 ноября президент подписал соответствующий указ №510 / 2020.

Габинет год возглавлял Хмельницкую ОГА. Его обязанности временно будет исполнять Роман Примуш — первый заместитель главы обладминистрации.