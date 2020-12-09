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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

На Сумщине обнаружили свалку с тестами на Covid-19

В Сумской области нашли свалку с тестами на коронавирус. В населенном пункте Старое Село Cумского района местные жители обнаружили нелегальную свалку с медицинскими средствами, среди них были использованные тесты на коронавирус.

Граждане сообщают, что отходы начали массово вывозить на свалку в октябре. Участок земли по документам сдается в аренду предприятию, которое занимается сортировкой пластика.

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На Днепропетровщине обнаружили свалку с ядовитыми веществами

В Днепропетровской области компания, которая занимается утилизацией ядовитых веществ, заключила договор с местным предприятием.

После этого она не выполняла своих обязанностей, а взамен попросила одного из жителей населенного пункта хранить токсичные отходы на своем участке.

Фото: Pixabay

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