На Сумщині виявили сміттєзвалище з тестами на Covid-19

У Сумській області знайшли сміттєзвалище з тестами на коронавірус. У населеному пункті Старе Село Cумського району місцеві жителі виявили нелегальне звалище з медичними засобами, серед них були використані тести на коронавірус.

Громадяни повідомляють, що відходи почали масово вивозити на звалище у жовтні. Ділянка землі за документами здається в оренду підприємству, яке займається сортуванням пластику.

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На Дніпропетровщині виявили звалище з отруйними речовинами

У Дніпропетровській області компанія, яка займається утилізацією отруйних речовин, уклала договір з місцевим підприємством.

Після цього вона не виконувала своїх обов’язків, а натомість попросила одного з мешканців населеного пункту зберігати токсичні відходи на власній ділянці.