В Днепропетровской области одна из компаний-утилизаторов грубо нарушала нормы ликвидации токсичных отходов, что могло привести к экологической катастрофе.

Местное предприятие по производству трубной продукции заключило договор на 2,5 млн грн с харьковской фирмой-утилизатором, однако представители последней условия не выполняли.

Вместо этого они попросили жителя Марганца хранить токсические отходы на своем участке, который расположен рядом с гаражным кооперативом на окраине города.

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Грузовики с опасными веществами курсировали туда два раза в неделю. Свалка отходов могла привести к попаданию опасных веществ в Каховское водохранилище.

Правоохранители открыли уголовное производство.











Свалка яда за гаражами: в Днепропетровской области разоблачили нарушителей / 3 фотографии

Медотходы в Украине

В Украине существует проблема с утилизацией отходов, в частности медицинских.

Эта проблема обострилась из-за пандемии коронавируса, ведь опасные предметы и вещества могут находиться в ненадлежащих местах и ​​угрожать гражданам страны.

О том, как утилизируются отходы в Украине, читайте на Фактах ICTV.