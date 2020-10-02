В Днепропетровской области одна из компаний-утилизаторов грубо нарушала нормы ликвидации токсичных отходов, что могло привести к экологической катастрофе.
Местное предприятие по производству трубной продукции заключило договор на 2,5 млн грн с харьковской фирмой-утилизатором, однако представители последней условия не выполняли.
Вместо этого они попросили жителя Марганца хранить токсические отходы на своем участке, который расположен рядом с гаражным кооперативом на окраине города.
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Грузовики с опасными веществами курсировали туда два раза в неделю. Свалка отходов могла привести к попаданию опасных веществ в Каховское водохранилище.
Правоохранители открыли уголовное производство.
Медотходы в Украине
В Украине существует проблема с утилизацией отходов, в частности медицинских.
Эта проблема обострилась из-за пандемии коронавируса, ведь опасные предметы и вещества могут находиться в ненадлежащих местах и угрожать гражданам страны.
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