PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Избиения не было: у нардепа Юрченко в Киеве произошел конфликт из-за авто

В Голосеевском районе Киева между народным депутатом Александром Юрченко и местными жителями произошел конфликт из-за авто, однако избиения никакого не было.

— На месте работают правоохранители, устанавливают обстоятельства события. По линии 102 поступила информация не об избиении депутата, а о хулиганских действиях, — рассказали в Голосеевском районном управлении полиции Киева.

Читайте: Нардеп Юрченко обязательно сядет в тюрьму — Зеленский

Нардеп не смог проехать на своем автомобиле, после чего между ним и еще двумя мужчинами возникла словесная перепалка.

— Конфликт исчерпан, разобрались на месте, претензий ни у кого нет, — заявили в полиции.

Ранее в СМИ писали, что нардепа избили неизвестные и скрылись с места проишествия.

Драка Гео Лероса и Александра Юрченко

В кулуарах Верховной Рады подрались народные депутаты, которые ранее входили в состав Слуги народа, Гео Лерос и Александр Юрченко.

Юрченко, с которого накануне снял электронный браслет, заявил, что на него напал Гео Лерос.

По словам Гео Лероса, Юрченко набросился на него с кулаками и ксенофобскими высказываниями.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка