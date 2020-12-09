В Голосеевском районе Киева между народным депутатом Александром Юрченко и местными жителями произошел конфликт из-за авто, однако избиения никакого не было.

— На месте работают правоохранители, устанавливают обстоятельства события. По линии 102 поступила информация не об избиении депутата, а о хулиганских действиях, — рассказали в Голосеевском районном управлении полиции Киева.

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Нардеп не смог проехать на своем автомобиле, после чего между ним и еще двумя мужчинами возникла словесная перепалка.

— Конфликт исчерпан, разобрались на месте, претензий ни у кого нет, — заявили в полиции.

Ранее в СМИ писали, что нардепа избили неизвестные и скрылись с места проишествия.

Драка Гео Лероса и Александра Юрченко