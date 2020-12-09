У Голосіївському районі Києва між народним депутатом Олександром Юрченком та місцевими жителями стався конфлікт через авто, однак побиття ніякого не було.

– На місці працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На лінію 102 надійшла інформація не про побиття депутата, а про хуліганські дії, – розповіли в Голосіївському районному управлінні поліції Києва.

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Нардеп не зміг проїхати на своєму автомобілі, після чого між ним і ще двома чоловіками виникла словесна перепалка.

– Конфлікт вичерпано, розібралися на місці, претензій немає, – заявили в поліції.

Раніше в ЗМІ писали, що нардепа побили невідомі та зникли з місця пригоди.

Бійка Гео Лероса та Олександра Юрченка