У Голосіївському районі Києва між народним депутатом Олександром Юрченком та місцевими жителями стався конфлікт через авто, однак побиття ніякого не було.
– На місці працюють правоохоронці, встановлюють обставини події. На лінію 102 надійшла інформація не про побиття депутата, а про хуліганські дії, – розповіли в Голосіївському районному управлінні поліції Києва.
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Нардеп не зміг проїхати на своєму автомобілі, після чого між ним і ще двома чоловіками виникла словесна перепалка.
– Конфлікт вичерпано, розібралися на місці, претензій немає, – заявили в поліції.
Раніше в ЗМІ писали, що нардепа побили невідомі та зникли з місця пригоди.
Бійка Гео Лероса та Олександра Юрченка
У кулуарах Верховної Ради побилися народні депутати, які раніше входили до складу Слуги народу, Гео Лерос та Олександр Юрченко.
Юрченко, з якого напередодні зняв електронний браслет, заявив, що на нього напав Гео Лерос.
За словами Гео Лероса, Юрченко накинувся на нього з кулаками та ксенофобськими висловами.