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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Украина попросила Канаду помочь получить вакцину от Covid-19

Украина попросила Канаду о помощи в получении партии вакцин против коронавируса. Соответствующий вопрос обсудили во время встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и посол Канады Лариса Галадза.

— Понимая важность вопроса и учитывая топовые позиции Канады в возможностях бронирования вакцины против Covid-19, обратился к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин для украинских граждан.

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Также во время встречи стороны обсудили реализацию канадских инвестиционных проектов в Украине и авиакатастрофу самолета МАУ, которая произошла в январе этого года в Иране.

Между тем в Украине составили графики вакцинации от Covid-19. Первыми от коронавируса должны вакцинироваться люди, которые входят в группы риска.

В частности, в группу риска по профессиональному признаку входят педагоги, медицинские работники, сотрудники Национальной полиции. Также в первую очередь будут вакцинировать людей по возрасту и состоянию здоровья.

Источник: Eugene Enin

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