Україна попросила Канаду допомогти отримати вакцину від Covid-19

Україна попросила у Канади допомоги в отриманні партії вакцин проти коронавірусу. Відповідне питання обговорили під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Євген Єнін і посол Канади Лариса Галадза.

– Розуміючи важливість питання та зважаючи на топові позиції Канади в можливостях резервування вакцини проти Covid-19, звернувся до канадських партнерів щодо допомоги в отриманні партії вакцин для українських громадян.

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Також під час зустрічі сторони обговорили реалізацію канадських інвестиційних проектів в Україні та авіакатастрофу літака МАУ, яка сталася у січні цього року в Ірані.

Тим часом в Україні склали графіки вакцинації від Covid-19. Першими від коронавірусу повинні вакцинуватися люди, які входять до груп ризику.

Зокрема, до групи ризику за професійною ознакою входять освітяни, медичні працівники, співробітники Національної поліції. Також першочергово вакцинуватимуть людей за віком та станом здоров’я.

Джерело: Eugene Enin