В Украине разрешили оборот акций шести крупных международных компаний.
Решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Перечень пополнили компании Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices.
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Кроме того, в стране допустили к обороту инвестпаи биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.
Акции Tesla
В ноябре акции компании электромобилей Tesla стремительно выросли в цене.
В частности, 24 ноября рыночная стоимость компании пересекла отметку в $500 млрд. В течение года акции Tesla выросли почти на 550%, что принесло значительный доход владельцу, бизнесмену Илону Маску.
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Источник: НКЦБФР