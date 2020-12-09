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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

В Украине разрешили продавать акции Facebook, Microsoft и Tesla

В Украине разрешили оборот акций шести крупных международных компаний.

Решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Перечень пополнили компании Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Visa и Advanced Micro Devices.

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Кроме того, в стране допустили к обороту инвестпаи биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.

Акции Tesla

В ноябре акции компании электромобилей Tesla стремительно выросли в цене.

В частности, 24 ноября рыночная стоимость компании пересекла отметку в $500 млрд. В течение года акции Tesla выросли почти на 550%, что принесло значительный доход владельцу, бизнесмену Илону Маску.

Подробнее об акциях Tesla читайте на Фактах ICTV.

Источник: НКЦБФР

Фото: Dreamstime

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