В Україні дозволили обіг акцій шести великих міжнародних компаній.
Рішення ухвалила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Перелік поповнили компанії Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Visa і Advanced Micro Devices.
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Крім того, в країні допустили до обігу інвестпаї біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.
Акції Tesla
У листопаді акції компанії електромобілів Tesla стрімко зросли у ціні.
Зокрема, 24 листопада ринкова вартість компанії перетнула позначку в $500 млрд. Протягом року акції Tesla зросли майже на 550%, що принесло значний дохід власнику, підприємцю Ілону Маску.
Детальніше про акції Tesla читайте на Фактах ICTV.
Джерело: НКЦПФР