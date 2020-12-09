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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

В Україні дозволили продавати акції Facebook, Microsoft і Tesla

В Україні дозволили обіг акцій шести великих міжнародних компаній.

Рішення ухвалила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Перелік поповнили компанії Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Visa і Advanced Micro Devices.

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Крім того, в країні допустили до обігу інвестпаї біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

Акції Tesla

У листопаді акції компанії електромобілів Tesla стрімко зросли у ціні.

Зокрема, 24 листопада ринкова вартість компанії перетнула позначку в $500 млрд. Протягом року акції Tesla зросли майже на 550%, що принесло значний дохід власнику, підприємцю Ілону Маску.

Детальніше про акції Tesla читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НКЦПФР

Фото: Dreamstime

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