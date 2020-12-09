В Україні можуть розширити коло осіб, яким роблять ПЛР-тест на коронавірус або тест на антиген.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Наразі ми тестуємо методом ПЛР людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або потрапляють до лікарні з пневмонією. Але я вже дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти і розширили коло осіб, яких ми тестуємо, зокрема методом ПЛР і експрес-тестами на антиген, які вже почали постачати до нашої мережі закладів охорони здоров’я.

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Водночас міністр зазначив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.

Також Максим Степанов додав, що ураганне поширення Covid-19 в Україні вдалося збити. Ситуація з кількістю нових хворих стабілізувалася.

Крім того, зменшилась кількість людей, які потребують госпіталізації.