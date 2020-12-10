Дочка нардепа Вадима Столара померла уві сні

У народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столара померла старша дочка. У дівчини зупинилося серце.

Про це він повідомив в Facebook.

– Друзі, у нашу родину прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не можливо описати словами, – заявив Столар.

Відомо, що старша дочка нардепа Діана 2001 року народження.

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Вадим Столар та його дружина Інна також виховують ще трьох дітей:

Джемму (2007 р.н.), Єву (2009 р.н.) та Давида (2012 р. н.).

Смерть блогера Дмитра Стужука

Відомий блогер Дмитро Стужук помер в реанімації Київської клінічної лікарні №4.

Кілька днів Дмитро перебував на домашньому лікуванні, 15 жовтня перестав виходити на зв’язок. Його відвезли в лікарню, він потрапив в реанімацію. 16 жовтня його колишня дружина Софія Стужук написала, що Дмитро помер.