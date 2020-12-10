Карантин могут усилить раньше 8 января: Радуцкий назвал условие

Если ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшится, то усиленные ограничения могут ввести раньше, чем анонсировал Кабмин. В таком случае правительство выберет другую дату, которая может быть и раньше, чем 8 января.

Но о введении локдауну общество уведомят за семь дней до начала действия ограничений.

Об этом в эфире программы Право на владу заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тыс. случаев Covid-19 за сутки.

— Никто не говорит, что усиление карантина будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за семь дней может предупредить о других датах. Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение заболеваемости, никуда мы от этого не денемся, — подчеркнул Радуцкий.

Январский локдаун

Кабинет министров вводит общенациональный жесткий карантин на 17 дней — с 8 до 24 января 2021 (включительно), чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.