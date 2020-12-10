Карантин можуть посилити раніше 8 січня: Радуцький назвав умову

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Україні погіршиться, то посилені обмеження можуть запровадити раніше ніж анонсував Кабмін. В такому разі уряд обере іншу дату, яка може бути і швидше, ніж 8 січня.

Але про введення локдауну суспільство повідомлять за сім днів до початку дії обмежень.

Про це в ефірі програми Право на владу заявив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Читайте: Кабмін поширив дію страхових Covid-виплат на студентів-медиків та інтернів

За словами нардепа, прогнози свідчать про те, що грудень Україна пройде з показниками в межах 16 тисяч випадків коронавірусу на добу.

– Ніхто не каже, що посилення карантину буде саме 8 січня. Якщо ситуація буде погіршуватись, уряд за сім днів може попередити про інші дати. Ніхто не буде чекати 8 січня. Я думаю, 8 січня буде тим піковим навантаженням. Новий рік дасть збільшення захворюваності, нікуди ми від цього не дінемося, – наголосив Радуцький.

Січневий локдаун

Кабінет міністрів запроваджує загальнонаціональний жорсткий карантин на 17 днів — з 8 до 24 січня 2021 року (включно), щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.