Национальный банк Украины прогнозирует ускорение темпов роста цен в ближайшие месяцы. До целевого диапазона инфляция вернется лишь в конце 2021 года.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, оживленный спрос поддерживал рост цен в течение последних месяцев. Повышение доходов и ухудшение ожиданий, в частности из-за неопределенности карантина, побудили граждан к активным расходам.

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— НБУ ожидает умеренный рост цен с возвращением к концу года в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п., — отметил Шевченко.

Кроме того, глава НБУ отметил, что анонсированные правительством карантин на январь 2021 года несущественно будут влиять на экономическую активность, потребительский спрос и соответственно инфляцию.

Банковская тайна

Национальный банк Украины предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов.

В НБУ отметили, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены законом Украины о банках и банковской деятельности.