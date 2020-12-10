Національний банк України прогнозує прискорення темпів зростання цін у найближчі місяці. До цільового діапазону інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, жвавий попит підтримував зростання цін впродовж останніх місяців. Підвищення доходів та погіршення очікувань, зокрема через невизначеність щодо карантину, спонукали громадян до активніших витрат.

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– НБУ очікує помірне зростання цін з поверненням до кінця року у цільовий діапазон 5%+/-1 в.п., – зазначив Шевченко.

Окрім того, голова НБУ наголосив, що анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію.

Банківська таємниця

Національний банк України пропонує профільному комітету Верховної ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів.

У НБУ наголосили, що сьогодні підстави та порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та контролюючих органів чітко визначені законом України про банки і банківську діяльність.