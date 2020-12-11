В Украине изменили и обновили подходы к тестированию на коронавирус. В частности, теперь лабораторному обследованию и проведению ПЦР-теста подлежат лица с:
- подозрением на Covid-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома;
- признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
- признаками пневмонии.
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Быстрые тесты на определение антигена к коронавирусу делать людям с:
- подозрением на Covid-19;
- признаками тяжелого острого респираторного синдрома;
- признаками других ОРВИ;
- признаками пневмонии;
- тем, кто тесно контактировал с лицом с подтвержденным случаем на Covid-19;
- тем, кто возвращаются из регионов со значительным распространением Covid-19;
- тем, кто подлежит плановой госпитализации.
В то же время, согласно обновленным стандартам, положительный результат быстрого теста на определение антигена нужно подтвердить с помощью ПЦР-теста.
Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и во время плановых госпитализаций.
Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине планируют расширить перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19.
В то же время он заверил, что уменьшение количества новых больных не связано с сокращением тестирований. Просто в больницы стали реже обращаться с признаками болезни.