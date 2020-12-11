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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Минздрав обновил перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19

В Украине изменили и обновили подходы к тестированию на коронавирус. В частности, теперь лабораторному обследованию и проведению ПЦР-теста подлежат лица с:

  • подозрением на Covid-19;
  • признаками тяжелого острого респираторного синдрома;
  • признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
  • признаками пневмонии.

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Быстрые тесты на определение антигена к коронавирусу делать людям с:

  • подозрением на Covid-19;
  • признаками тяжелого острого респираторного синдрома;
  • признаками других ОРВИ;
  • признаками пневмонии;
  • тем, кто тесно контактировал с лицом с подтвержденным случаем на Covid-19;
  • тем, кто возвращаются из регионов со значительным распространением Covid-19;
  • тем, кто подлежит плановой госпитализации.

В то же время, согласно обновленным стандартам, положительный результат быстрого теста на определение антигена нужно подтвердить с помощью ПЦР-теста.

Также разрешили использовать быстрые тесты на определение антигена для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и во время плановых госпитализаций.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине планируют расширить перечень лиц, которых будут тестировать на Covid-19.

В то же время он заверил, что уменьшение количества новых больных не связано с сокращением тестирований. Просто в больницы стали реже обращаться с признаками болезни.

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