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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

МОЗ оновив перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19

В Україні змінили і оновили підходи до тестування на коронавірус. Зокрема, тепер лабораторному обстеженню і проведенню ПЛР-тесту підлягають особи з:

  • підозрою на Covid-19;
  • ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;
  • ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
  • ознаками пневмонії.

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Швидкі тести на визначення антигену до коронавірусу робитимуть людям з

  • підозрою на Covid-19;
  • ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;
  • ознаками інших ГРВІ;
  • ознаками пневмонії;
  • тим, хто тісно контактував з особою з підтвердженим випадком на Covid-19;
  • тим,хто повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням Covid-19;
  • тим, що підлягають плановій госпіталізації.

Водночас, згідно з оновленими стандартами, позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену потрібно підтвердити за допомогою ПЛР-тесту.

Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та під час планових госпіталізацій.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.

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