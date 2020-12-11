В Україні змінили і оновили підходи до тестування на коронавірус. Зокрема, тепер лабораторному обстеженню і проведенню ПЛР-тесту підлягають особи з:
- підозрою на Covid-19;
- ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;
- ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
- ознаками пневмонії.
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Швидкі тести на визначення антигену до коронавірусу робитимуть людям з
- підозрою на Covid-19;
- ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому;
- ознаками інших ГРВІ;
- ознаками пневмонії;
- тим, хто тісно контактував з особою з підтвердженим випадком на Covid-19;
- тим,хто повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням Covid-19;
- тим, що підлягають плановій госпіталізації.
Водночас, згідно з оновленими стандартами, позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену потрібно підтвердити за допомогою ПЛР-тесту.
Також дозволили використовувати швидкі тести на визначення антигену для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та під час планових госпіталізацій.
Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.
Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.