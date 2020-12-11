Снос и реконструкция хрущевок в Киеве: что мешает реализации проекта

В Киеве около 6 тыс. хрущевок, которые нуждаются в немедленной реконструкции. Столичные власти предлагают сносить старый жилой фонд и застраивать целые районы многоэтажками, а жителям хрущевок бесплатно давать ключи от новых квартир с ремонтом.

Однако эти планы пока только на бумаге. Тормозят их реализацию сами жители таких аварийных домов.

Сначала все хрущевки должна обследовать специальная комиссия.

— Если после обследования окажется, что конструкции дома в удовлетворительном состоянии, будет происходить его реконструкция, без сноса: утепление, замена инженерных сетей, возможно, если позволит конструкция — надстройка 1-2 этажей и после реконструкции этот дом может эксплуатироваться еще 10 лет, — рассказал Сергей Броневицкий, руководитель Института генерального плана города Киева.

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Если же дом признают аварийным, его снесут. Однако сначала рядом построят новую многоэтажку и переселят туда всех жителей хрущевки. К тому же квартиры будут на 20% больше по площади.

Однако люди не охотно верят в это, поэтому не все готовы покидать свои дома. Именно в этом самая большая проблема — чтобы снести дом, требуется согласие 100% жильцов.

Поэтому чиновники хотят внести изменения в законодательство — о согласии 75% жильцов дома

По данным Института генерального плана Киева, в столице сейчас 2 195 домов с 165 529 квартирами считаются устаревшей застройкой.

Такие дома не отвечают современным требованиям комфортной жизни и требуют значительных затрат на содержание и ремонт.