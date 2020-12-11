Знесення та реконструкція хрущовок у Києві: що заважає реалізації проекту

У Києві близько 6 тис. хрущовок, які потребують негайної реконструкції. Столична влада пропонує зносити старий житловий фонд і забудовувати цілі райони багатоповерхівками, а мешканцям хрущовок безкоштовно давати ключі від нових квартир з ремонтом.

Проте ці плани поки лише на папері. На заваді самі мешканці таких аварійних будинків.

Спершу всі хрущовки має обстежити спеціальна комісія.

– Якщо після обстеження виявиться, що конструкції будинку в задовільному стані, буде відбуватися його реконструкція, без знесення: утеплення, заміна інженерних мереж, можливо, якщо дозволить конструкція – надбудова 1-2 поверхів і після реконструкції цей будинок може експлуатуватися ще 10 років, – розповів Сергій Броневицький, керівник Інституту генерального плану міста Києва.

Читайте: Реновація однієї хрущівки – 10 млн грн: чи почнуть відновлювати та приклад Європи

Якщо ж будинок визнають аварійним, його зрівняють з землею. Проте спочатку поряд збудують нову багатоповерхівку і переселять туди всіх мешканців хрущовки. До того ж квартири будуть на 20% більшими за площею.

Проте люди не охоче вірять у це, тому не всі готові залишати свої домівки. Саме в цьому найбільша проблема – щоб знести будинок, потрібна згода 100% мешканців.

Тому чиновники хочуть внести зміни у законодавство – щодо згоди 75% мешканців будинку.

За даними Інституту генерального плану Києва, у столиці нині 2 195 будинків з 165 529 квартирами вважаються застарілою забудовою.

Такі будинки не відповідають сучасним вимогам комфортного життя і вимагають значних витрат на утримання і ремонт.