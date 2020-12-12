Маркива наградили орденом За мужество III степени

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом За мужество III степени.

— Сегодня, в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу. Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне, — говорится в обнародованном сообщении.

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Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу.

Украинец Виталий Маркив в течение трех последних лет находился под стражей в Италии по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккели на Донбассе в 2014 году.

С момента задержания и до вынесения приговора суда 3 ноября 2020 Виталий Маркив находился под стражей без права возвращения в Украину.