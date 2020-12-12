Марківа нагородили орденом За мужність III ступеня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №563/2020 про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом За мужність III ступеня.

– Сьогодні, в День Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, і дякує їм за гідну службу. Віталій Марків нагороджений за видатні особисті досягнення в державній та громадській діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високий професіоналізм та вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні, – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

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Марків був несправедливо засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії через смерть журналіста, однак, зберігаючи військову честь і громадянську гідність, зумів довести свою невинність і отримати свободу.

Українець Віталій Марків протягом трьох останніх років перебував під вартою в Італії за підозрою в причетності до вбивства журналіста Андреа Роккелі на Донбасі у 2014 році.

З моменту затримання і до оголошення вироку суду 3 листопада 2020 року Віталій Марків перебував під вартою без права повернення до України.