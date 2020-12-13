В Андреевской церкви провели первую службу после 11 лет реставрации

После долгой 11-летней реставрации в Андреевской церкви в Киеве провели первую службу. Богослужением руководил представитель Вселенского Патриархата митрополит Галльский Эммануил вместе с Экзархом Вселенского Патриарха епископа Команского Михаила архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори).
Об этом сообщает Православная церковь Украины на своей странице в Facebook.
В комментариях к посту подписчики благодарят Господа и всех причастных к реставрации красивого храма.
Православная церковь Украины отмечает, что сегодня чтят память апостола Андрея Первозванного. Она также напомнила, что ранее на месте Андреевской находилась Крестовоздвиженская церковь.
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По словам Православной церкви Украины, название напоминает летописные предания о том, что именно здесь апостол Андрей Первозванный воздвиг крест. Этим самым он предсказал появление большого города. Пророчество святого апостола исполнилось.
Андреевскую церковь официально открыли
В Киеве 12 декабря после реставрации официально открыли Андреевскую церковь. Для посетителей достопримечательность откроют с 15 декабря.
Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.