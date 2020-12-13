После долгой 11-летней реставрации в Андреевской церкви в Киеве провели первую службу. Богослужением руководил представитель Вселенского Патриархата митрополит Галльский Эммануил вместе с Экзархом Вселенского Патриарха епископа Команского Михаила архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия (Зори).

Об этом сообщает Православная церковь Украины на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту подписчики благодарят Господа и всех причастных к реставрации красивого храма.

Православная церковь Украины отмечает, что сегодня чтят память апостола Андрея Первозванного. Она также напомнила, что ранее на месте Андреевской находилась Крестовоздвиженская церковь.

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По словам Православной церкви Украины, название напоминает летописные предания о том, что именно здесь апостол Андрей Первозванный воздвиг крест. Этим самым он предсказал появление большого города. Пророчество святого апостола исполнилось.







































В Андреевской церкви провели первую службу после 11 лет реставрации / 10 фотографий

Андреевскую церковь официально открыли

В Киеве 12 декабря после реставрации официально открыли Андреевскую церковь. Для посетителей достопримечательность откроют с 15 декабря. Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Фото: Православная Церковь Украины