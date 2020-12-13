Після довгої 11-річної реставрації в Андріївській церкві у Києві провели першу службу. Богослужінням керував представник Вселенського Патріархату митрополит Гальський Еммануїл разом з Екзархом Вселенського Патріарха єпископа Команського Михаїла та архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія (Зорі).

Про це повідомляє Православна церква України на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях до посту підписники дякують Господу і всім причетним до реставрації неперевершеного храму.

Православна церква України зазначає, що сьогодні вшановують пам’ять апостола Андрія Первозванного. Вона також нагадала, що раніше на місці Андріївської знаходилася Хрестовоздвиженська церква.

Читайте: У Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву

За словами Православної церкви України, назва нагадує літописні перекази про те, що саме тут апостол Андрій Первозваний спорудив хрест. Цим самим він передбачив появу великого міста. Пророцтво святого апостола справдилося.







































В Андріївській церкві провели першу службу після 11 років реставрації / 10 фотографий

Андріївську церкву офіційно відкрили

У Києві 12 грудня після реставрації офіційно відкрили Андріївську церкву. Для відвідувачів пам’ятку відкриють з 15 грудня. Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Фото: Православна Церква України