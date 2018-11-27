В столице задержан 32-летний киевлянин, который пытался поджечь Андреевскую церковь неделю назад.
Об этом сообщает полиция Киева.
Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, горючие жидкости, клейкую ленту и одежду. Его сообщников разыскивают.
В Подольском районе больше недели назад в полицию позвонил охранник и сообщил, что неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в двери Андреевской церкви.
На место прибыли экипажи патрульных, кинологи и следственно-оперативная группа района, которая провела осмотр места происшествия.
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В результате происшествия возгорания не произошло, и никто не пострадал.
Возле церкви правоохранители нашли стеклянную бутылку со следами копоти обмотанную клейкой лентой, остатки частей других бутылок и рюкзак.
Охранники рассказали полицейским, что услышали шум и заметили, как кто-то бежит. Они направились за ними, но те применили газовые баллончики и убежали.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное правонарушение предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Напомним, 15 ноября около 07.20 двое неизвестных пытались поджечь Андреевскую церковь, бросая бутылки с зажигательной смесью.