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Факти / Україна / У Києві затримали чоловіка, який намагався підпалити Андріївську церкву/

В Киеве задержан мужчина, пытавшийся поджечь Андреевскую церковь

В столице задержан 32-летний киевлянин, который пытался поджечь Андреевскую церковь неделю назад.

Об этом сообщает полиция Киева.

Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, горючие жидкости, клейкую ленту и одежду. Его сообщников разыскивают.

В Подольском районе больше недели назад в полицию позвонил охранник и сообщил, что неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в двери Андреевской церкви.

На место прибыли экипажи патрульных, кинологи и следственно-оперативная группа района, которая провела осмотр места происшествия.

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В результате происшествия возгорания не произошло, и никто не пострадал.

Возле церкви правоохранители нашли стеклянную бутылку со следами копоти обмотанную клейкой лентой, остатки частей других бутылок и рюкзак.

Охранники рассказали полицейским, что услышали шум и заметили, как кто-то бежит. Они направились за ними, но те применили газовые баллончики и убежали.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное правонарушение предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

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В Киеве задержан мужчина, пытавшийся поджечь Андреевскую церковь / 6 фотографий

Напомним, 15 ноября около 07.20 двое неизвестных пытались поджечь Андреевскую церковь, бросая бутылки с зажигательной смесью.

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