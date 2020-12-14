Вакцина от Covid-19: когда появится в Украине и цена

В рамках инициативы COVAX Украина получит восемь миллионов доз вакцины против коронавируса бесплатно.

Об этом во время брифинга сообщила член комитета ВР по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

— Сейчас все сертифицированные вакцины требуют введения двух доз, поэтому с помощью механизма COVAX сможем вакцинировать четыре миллиона человек, — отметила депутат.

Стефанишина добавила, что первая партия вакцины должна прибыть в Украину в мае — сначала 1,2 млн доз.

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В государственном бюджете заложено 2,6 млрд грн на то, чтобы закупить вакцины, однако по предварительным расчетам, эта цифра должна составлять около 15 млрд грн.

— Если Министерство здравоохранения будет эффективно проводить закупку, то самая низкая задекларированная цена на вакцину будет $4, — рассказала член комитета.

Статистика коронавируса свидетельствует, что 6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 14 декабря составила 900 666.

Больше всего новых больных в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.