PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Первая партия вакцины против Covid-19 появится в Украине в мае — Стефанишина

В рамках инициативы COVAX Украина получит восемь миллионов доз вакцины против коронавируса бесплатно.

Об этом во время брифинга сообщила член комитета ВР по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

— Сейчас все сертифицированные вакцины требуют введения двух доз, поэтому с помощью механизма COVAX сможем вакцинировать четыре миллиона человек, — отметила депутат.

Стефанишина добавила, что первая партия вакцины должна прибыть в Украину в мае — сначала 1,2 млн доз.

Вакцина от Covid-19: когда появится в Украине и цена

Читайте: В Украине обновили алгоритм тестирования на Covid-19: причина и кого будут проверять

В государственном бюджете заложено 2,6 млрд грн на то, чтобы закупить вакцины, однако по предварительным расчетам, эта цифра должна составлять около 15 млрд грн.

— Если Министерство здравоохранения будет эффективно проводить закупку, то самая низкая задекларированная цена на вакцину будет $4, — рассказала член комитета.

Статистика коронавируса свидетельствует, что 6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 14 декабря составила 900 666.

Больше всего новых больных в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка