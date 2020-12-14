Вакцина від Covid-19: коли зявиться в Україні і ціна

В рамках ініціативи COVAX Україна отримає вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу безоплатно.

Про це під час брифінгу повідомила член комітету ВР з питання здоров’я нації Ольга Стефанишина.

– Наразі усі сертифіковані вакцини потребують введення двох доз, тому за допомогою механізму COVAX зможемо вакцинувати чотири млн людей, – зазначила депутат.

Стефанишина додала, що перша партія вакцини має прибути в Україну у травні – спочатку 1,2 млн доз.

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У державному бюджеті закладено 2,6 млрд грн на те, щоб закупити вакцини, однак за попередніми розрахунками, ця цифра має становити близько 15 млрд грн.

– Якщо Міністерство охорони здоров’я буде ефективно проводити закупівлю, то найнижча задекларована ціна на вакцину буде $4, – розповіла член комітету.

Статистика коронавірусу свідчить, що 6 451 українець отримав позитивний результат тесту на Covid-19 за останній день.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на ранок 14 грудня сягнула 900 666.

Найбільше нових хворих у Києві (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.