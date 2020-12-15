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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Падение столбов на Шулявском мосту в Киеве — открыто уголовное дело

В Киеве по факту падения электроопор на Шулявском мосту, которое произошло 15 декабря, правоохранители открыли уголовное производство.

Дело начали по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Над делом работают следователи отдела Соломенского УП ГУНП Киева.

Читайте: Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать

Падение электроопор на Шулявском путепроводе

Во вторник, 15 декабря, свидетели сообщили о падении столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе. Поэтому в направлении метро Дорогожичи было ограничено движение транспорта.

В результате инцидента пострадавших нет. Повреждения получили девять автомобилей.

Подробнее о падении электроопор на Шулявском мосту читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: КГГА

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