В Киеве по факту падения электроопор на Шулявском мосту, которое произошло 15 декабря, правоохранители открыли уголовное производство.
Дело начали по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
Над делом работают следователи отдела Соломенского УП ГУНП Киева.
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Падение электроопор на Шулявском путепроводе
Во вторник, 15 декабря, свидетели сообщили о падении столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе. Поэтому в направлении метро Дорогожичи было ограничено движение транспорта.
В результате инцидента пострадавших нет. Повреждения получили девять автомобилей.
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Источник: Киевская городская прокуратура
Фото: КГГА