У Києві за фактом падіння електроопор на Шулявському мосту, яке відбулося 15 грудня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Справу розпочали за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Над справою працють слідчі відділу Солом’янського УП ГУНП Києва.

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Падіння електроопор на Шулявському шляхопроводі

У вівторок, 15 грудня, свідки повідомили про падіння стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі. Через це у напрямку метро Дорогожичі було обмежено рух транспорту.

Внаслідок інциденту постраждалих немає. Пошкодження отримали дев’ять автомобілів.

Детальніше про падіння електроопор на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: КМДА