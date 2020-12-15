У Києві за фактом падіння електроопор на Шулявському мосту, яке відбулося 15 грудня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Справу розпочали за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).
Над справою працють слідчі відділу Солом’янського УП ГУНП Києва.
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Падіння електроопор на Шулявському шляхопроводі
У вівторок, 15 грудня, свідки повідомили про падіння стовпів лінії електропередач на Шулявському шляхопроводі. Через це у напрямку метро Дорогожичі було обмежено рух транспорту.
Внаслідок інциденту постраждалих немає. Пошкодження отримали дев’ять автомобілів.
Детальніше про падіння електроопор на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Київська міська прокуратура
Фото: КМДА