В Киеве 15 декабря предприниматели объявили налоговый Майдан. В центре столицы уже произошли столкновения между полицией и активистами.

Как проходят митинги, а также, какие требования у демонстрантов — в материале Фактов ICTV.

По состоянию на вечер 15 декабря на Майдане Независимости продолжается митинг предпринимателей, однако уже в достаточно мирном русле. Там установили сцену, на которой периодически выступают активисты. Правопорядок обеспечивает полиция и Нацгвардия. Также на Майдане дежурит скорая помощь.

Требования налогового Майдана

Предприниматели начали выходить на протесты под Верховную Раду еще с 16 ноября. Однако их требования остаются неизменными на протяжении месяца.

Активисты требуют от парламентариев отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять проекты законов № 3853-1(2), № 3993, которые призваны упростить систему налогообложения, учета и отчетности. В частности, речь идет об отмене кассовых аппаратов для ФЛП.

Также активисты настаивают на создании консультативно-совещательного органа при президенте Украины, который будет заниматься проблемами микробизнеса в стране.

Кроме того, митингующие требуют провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС.

Еще одним важным моментом демонстранты считают мораторий на проверки контролирующими органами микробизнеса до того момента, пока не будут проведены реформы налоговой и таможни, а также пока в стране действует чрезвычайное положение из-за пандемии.

Столкновения на митинге в Киеве

Сначала активисты пришли под стены Верховной Рады, но затем направились на Банковую к Офису президента, где зажгли файеры.

Спустя несколько часов демонстранты спустились к Майдану Независимости, где начали разбивать палаточный городок.

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Однако правоохранители начали препятствовать действиям активистов. В результате чего вспыхнули противостояния между митингующими и полицией.

— Когда активисты пытались установить военные палатки, возникла толкотня и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики, — рассказали в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

В полиции добавили, что в результате стычек одного полицейского ударили по голове, и он потерял сознание.

— Еще около 40 — получили химические ожоги глаз. Полицейские в очередной раз призывают участников акции соблюдать установленные правила поведения и не нарушать действующее законодательство, — добавили в полиции.



























Первые пострадавшие, драки и палатки на Майдане: как проходит митинг в Киеве / 7 фотографий

Также активисты заявляют о пострадавших со своей стороны. Пока известно о троих пострадавших митингующих. Одного из их госпитализировали.

Первые пострадавшие, драки и палатки на Майдане: как проходит митинг в Киеве / 1 фотография

Налоговый Майдан в Киеве — трансляция