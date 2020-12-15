Податковий Майдан 2020- як проходить мітинг у Києві (ВІДЕО та ФОТО)

У Києві 15 грудня підприємці оголосили податковий Майдан. У центрі столиці вже відбулися зіткнення між поліцією та активістами.

Як проходять мітинги, а також, які вимоги у демонстрантів – в матеріалі Фактів ICTV.

Станом на вечір 15 грудня на Майдані Незалежності триває мітинг підприємців, проте вже у досить мирному руслі. Там встановили сцену, на якій періодично виступають активісти. Правопорядок забезпечує поліція та Нацгвардія. Також на Майдані чергує швидка допомога.

Вимоги податкового Майдану

Підприємці почали виходити на протести під Верховну Раду ще з 16 листопада. Однак їхні вимоги залишаються незмінними протягом місяця.

Активісти вимагають від парламентаріїв скасувати карантинні обмеження для малого та мікробізнесу, а також ухвалити проекти законів №3853-1(2), №3993, які покликані спростити систему оподаткування, обліку та звітності. Зокрема, йдеться про скасування касових апаратів для ФОПів.

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Також активісти наполягають на створенні консультативно-дорадчого органу при президентові України, який опікуватиметься проблемами мікробізнесу в країні.

Крім того, учасники мітингу вимагають провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС.

Ще одним важливим моментом демонстранти вважають мораторій на перевірки контролюючими органами мікробізнесу до того моменту, поки не будуть проведені реформи податкової та митниці, а також поки у країні діє надзвичайний стан через пандемію.

Зіткнення на мітингу в Києві

Спочатку активісти прийшли під стіни Верховної Ради, але потім попрямували на Банкову до Офісу президента, де запалили фаєри.

За кілька годин демонстранти спустилися до Майдану Незалежності, де почали розбивати наметове містечко.

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Однак правоохоронці почали перешкоджати діям активістів. В результаті чого спалахнули протистояння між мітингувальниками та поліцією.

– Коли активісти намагалися встановити військові намети, виникла штовханина і учасники акції застосували у бік правоохоронців газові балончики, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Києві.

У поліції додали, що внаслідок суточок одного поліцейського вдарили по голові – і він втратив свідомість.

– Ще близько 40 – отримали хімічні опіки очей. Поліцейські вкотре закликають учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати чинного законодавства, – додали у поліції.



































Перші постраждалі, бійки та намети на Майдані: як проходить мітинг у Києві / 9 фотографий

Також активісти заявляють про постраждалих зі свого боку. Наразі відомо про трьох постраждалих мітингувальників. Одного з них госпіталізували.

Перші постраждалі, бійки та намети на Майдані: як проходить мітинг у Києві / 1 фотография

Податковий Майдан у Києві – трансляція