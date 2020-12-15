В Киеве проходит митинг ФЛП на Майдане Незалежности. К вечеру ситуация стабилизировалась. Демонстранты установили сцену и несколько палаток, однако впоследствии противостояния возобновились.

Правоохранители снесли более десяти палаток, после чего снова начались стычки.

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Полиция сначала оттеснила активистов, а потом буквально за несколько минут снесла палатки, предприниматели — разбегались по сторонам.

Во время противостояния применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее демонстранты заявляли, что планируют ночевать на Майдане.

Налоговый Майдан в Киеве — трансляция