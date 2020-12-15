В Киеве проходит митинг ФЛП на Майдане Незалежности. К вечеру ситуация стабилизировалась. Демонстранты установили сцену и несколько палаток, однако впоследствии противостояния возобновились.
Правоохранители снесли более десяти палаток, после чего снова начались стычки.
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Полиция сначала оттеснила активистов, а потом буквально за несколько минут снесла палатки, предприниматели — разбегались по сторонам.
Во время противостояния применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ранее демонстранты заявляли, что планируют ночевать на Майдане.
Налоговый Майдан в Киеве — трансляция
В Киеве предприниматели объявили так называемый налоговый Майдан. 15 декабря от площади Конституции к Майдану Независимости прошли участники акции СТОП локдаун!
Смотрите онлайн-трансляцию налогового Майдана в Киеве — на Фактах ICTV.