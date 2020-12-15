У Києві триває мітинг ФОПів на Майдані Незалежності. До вечора ситуація стабілізувалася. Демонстранти встановили сцену та декілька наметів, проте згодом протистояння відновилися.

Правоохоронці знесли понад десять наметів, після чого знову почалися сутички.

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Поліція спочатку відтіснила активістів, а потім буквально за кілька хвилин знесла намети, підприємці – розбігалися по сторонах.

Під час сутички застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Раніше демонстранти заявляли, що планують ночувати на Майдані.

Податковий Майдан у Києві – трансляція