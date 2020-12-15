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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

У Києві почалися сутички мітингувальників з поліцією

У Києві почалися сутички мітингувальників підприємців з поліцією.

Лідер протесту заявив, що зараз розбиватимуть намети на Майдані Незалежності і пішов за ними в автомобіль. Поліція стала перешкоджати цьому.

Співробітники поліції закликають організаторів і учасників акції протесту, не здійснювати провокацій і дотримуватися мирного формату заходу.

Читайте: Протести ФОПів під Радою: підприємці знову вимагають скасувати касові апарати

Протестувальники вийшли і на вулицю Хрещатик, в зв’язку з чим рух для водіїв на ній тимчасово обмежений.

На Майдані вже є перші постраждалі в зіткненнях з поліцією.

Податковий Майдан – в Києві почалися сутички з поліцією

4 грудня під будівлею Верховної Ради, де приватні підприємці зібралися на мітинг проти введення обов’язкових касових апаратів, відбулися сутички протестувальників з поліцією.

У столичній поліції повідомили, що на двох активістів на місці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Бійка з правоохоронцями почалася через те, що ФОПи прийняли за депутата звичайного перехожого.

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