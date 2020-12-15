В Киеве под Верховной Радой предприниматели вновь вышли на акцию протеста.

Они требуют, чтобы нардепы рассмотрели и приняли предложенные законопроекты, которые предусматривают упрощенное налогообложение для ФЛП без использования кассовых аппаратов.

Также одним из требований является то, чтобы правительство принимало взвешенные решения по усилению карантина в Украине, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

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Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале. Также в полиции Киева сообщили, что в связи с проведением акций протеста возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам. В частности, движение по улице Грушевского уже перекрыто.

Предприниматели не впервые выходит на митинг под парламент с требованием отменить кассовые аппараты. Такая же акция протеста проходила в Киеве 4 декабря.

Вместе с тем Верховная Рада еще 1 декабря приняла закон о ФЛП, которым отсрочила обязательное применение регистраторов расчетных операций для физических лиц-предпринимателей до 1 января 2022 года.

Однако ФЛП все равно недовольны таким решением и требуют его пересмотреть.