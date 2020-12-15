У Києві вартість проїзду в маршрутках в січні-березні 2021 року може зрости щонайменше до 12 грн.

Про це повідомив директор компанії Транс Групп Володимир Назаренко під час онлайн-брифінгу 14 грудня.

– Вартість проїзду в маршрутках Києва та Київської області може зрости щонайменше до 12 грн у першому кварталі 2021 року, коли заплановано посилення карантину, – сказав Назаренко.

Наразі середня вартість проїзду в столичних маршрутках становить 8 грн, при цьому компанії, що обслуговують майже 15 маршрутів, виставили ціну нижче ринкової, але з 15 грудня вони також вирішили зрівняти вартість проїзду із загальноринковою.

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Назаренко додав, що до початку другої хвилі локдауну 8 січня перевізники не підвищать ціни. Він зазначив, що пасажиропотік у маршрутках у 2020 році впав на 40%.

Проїзд у Києві не дорожчатиме

У КМДА у жовтні заявили, що влада не розглядає питання підвищення тарифів на проїзд у транспорті у 2021 році, а поширена у соцмережах інформація про нараду з цього питання – фейк.

Радник міського годови Києва Володимир Бондаренко зазначив, що з цього приводу не проводилося жодних нарад та не підписувалося жодних документів.