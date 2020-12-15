Украинский хоккей сегодня: когда количество должно перерасти в победы

Спорт настоящих мужчин, зимняя игра №1 — все это о хоккее. И все это о хоккее в Украине. Мы собрали только четкие факты и цифры, которые доказывают: хоккей в нашей стране не просто существует. Есть все предпосылки для укрепления его позиций и развития.

Прежде всего благодаря интересу детей и молодежи к игре, который растет из года в год. Увеличивается количество арен, улучшается инфраструктура. Осталось только количество подкрепить качеством результатов.

Любой вид спорта в любой стране живет, пока вызывает интерес у болельщиков, пока есть те, кто готов посвятить ему свою жизнь.

Статистика запросов, количество просмотров трансляций показывают, что хоккей в Украине остается популярным. В рейтинге симпатий украинцев он занимает шестое место среди всех видов спорта. А среди игровых — вообще прочно занимает третью позицию, прогнозируемо уступая лишь футболу и немного отставая от баскетбола.

Это, к слову, соответствует и тенденции предпочтений болельщиков в мире. Хоккей из года в год не теряется из виду и постоянно попадает в топ-10 мирового рейтинга — единственный из всех зимних видов спорта. Например, согласно исследованиям 2013 и 2015 годов, хоккей удерживал седьмую позицию, опережая гольф, регби, волейбол.

Впрочем свою любовь к хоккею украинцы выражают не только просмотром игр и чтением новостей. Сейчас в Украине действуют 146 мужских хоккейных клубов и пять женских, из которых 11 профессиональных (восемь мужских и три — женских) и 138 любительских.

Это важный показатель — ведь количество любительских команд лучше показывает отношение к тому или иному спорту. Им готовы заниматься не для заработков или славы, а для собственного удовольствия, потому что это — часть жизни. И главное — что клюшку и шайбу выбирает молодое поколение.

Количество юных хоккеистов в украинских ДЮСШ в последние семь лет постоянно растет. Так, еще в 2013 году их было 2 757, а в 2019 — уже 3 438 ребят. Также в Украине официально 1 749 взрослых хоккеистов и 153 хоккеистки. Профессионально в хоккей играют 214 спортсменов.

Конечно, по уровню массовости хоккея Украина не может соперничать с Канадой, Швецией или Финляндией, где хоккей выведен на уровень дела национального значения, но по сравнению со многими другими спортивными странами такие показатели очень достойные.

Например, в Украине хоккей более распространен, чем в соседней Польше, хотя там в последние годы делают ставку именно на зимний спорт.

Среди 38 млн поляков в хоккей играют 3 450 мужчин. В Украине же — более 5 тысяч. Правда, в Польше действуют 52 профессиональных клуба — 40 мужских и 12 женских.

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Так же по количеству хоккеистов относительно численности населения мы опережаем Италию, Великобританию, Румынию. Правда, впереди Словения и Венгрия, где хоккей постепенно выводится в приоритет.

Но стоит сделать важную ремарку. Хоккей — не только один из самых сложных видов спорта (в рейтинге от американского спортивного телеканала ESPN он занимает второе место после бокса), но и один из самых дорогих.

Собрать все необходимое для тренировок маленького хоккеиста стоит родителям немало. Только детская форма стоит 3-4 тыс. грн. Полная экипировка может стоить и около 10 тыс.

Это при том, что средняя зарплата в Украине составляет $430,5. Зато в Польше — $1 368, в Италии — $1 400, в Словении — $2 130, в Великобритании — $2 900. В конце концов даже румыны в среднем зарабатывают вдвое больше, чем украинцы.

Одной из самых дорогих в мире является также и хоккейная инфраструктура. И, к счастью, в Украине ситуация в последние годы существенно улучшилась. Уже сейчас у нас работают 43 хоккейные арены, 28 из которых соответствуют правилам Международной федерации хоккея — IIHF.

Для сравнения, в Польше — 35 хоккейных арен, в Австрии — 42, в Италии — 58, в Великобритании — 68, в Южной Корее — 37, Японии — 61. Впрочем, во многих из этих стран и жителей больше, чем в Украине.

Так, в нашей стране в среднем одна ледовая арена приходится на 975 тыс. человек, в Великобритании — на 970 тыс., В Италии — на 1 млн, а в Южной Корее, где после домашней зимней Олимпиады хоккей набирает популярность — на 1,4 млн человек. Это при том, что с финансовой возможностью в Украине такая же ситуация, как и с зарплатами.

Напомним, ранее мы писали, что Cooper&Hunter стал официальным партнером хоккейной команды Сокол Киев.