Український хокей сьогодні: коли кількість має перерости в перемоги

Спорт справжніх чоловіків, зимова гра №1 – усе це про хокей. І все це про хокей в Україні. Ми зібрали тільки чіткі факти і цифри, які доводять: хокей в нашій країні не просто існує. Є всі передумови для зміцнення його позицій і розвитку.

Передусім завдяки інтересу дітей та молоді до гри, який зростає з року в рік. Збільшується кількість арен, покращується інфраструктура. Залишилося лише кількість підкріпити якістю результатів.

Будь-який вид спорту в будь-якій країні живе, доки викликає інтерес у вболівальників, поки є ті, хто готовий присвятити йому своє життя.

Статистика запитів в інтернеті, кількість переглядів трансляцій показують: хокей в Україні залишається популярним. У рейтингу симпатій українців він посідає шосте місце серед усіх видів спорту. А серед ігрових – узагалі міцно посідає третю позицію, прогнозовано поступаючись лише футболу і трохи відстаючи від баскетболу.

Це, до речі, відповідає і тенденції вболівальних уподобань у світі. Хокей з року в рік не втрачає увагу і постійно потрапляє у топ-10 світового рейтингу – єдиний зі всіх зимових видів спорту. Наприклад, за дослідженнями 2013 і 2015 років, хокей утримував сьому позицію, випереджаючи гольф, регбі, волейбол.

Утім свою любов до хокею українці висловлюють не лише переглядом ігор та читанням новин. Зараз в Україні діють 146 чоловічих хокейних клубів та п’ять жіночих, з яких 11 професійних (вісім чоловічих і три – жіночих) та 138 аматорських.

Це важливий показник – адже кількість аматорських команд якнайкраще показує ставлення до того чи іншого спорту. Ним готові займатися не для заробітків чи слави, а для власного задоволення, тому що це – частина життя. І основне – що ключку та шайбу обирає молоде покоління.

Кількість юних хокеїстів в українських ДЮСШ в останні сім років постійно зростає. Так, ще у 2013 році їх було 2 757, а у 2019 – вже 3 438 хлопців. Також в Україні офіційно 1 749 дорослих хокеїстів, 153 хокеїстки. Професійно у хокей грають 214 спортсменів.

Звісно, за рівнем масовості хокею Україна не може змагатися з Канадою, Швецією чи Фінляндією, де хокей виведено на рівень справи національного значення, але у порівнянні із багатьма іншими спортивними країнами такі показники дуже достойні.

Наприклад, в Україні хокей поширеніший, ніж у сусідній Польщі, хоча там в останні роки роблять ставку саме на зимовий спорт.

Серед 38 млн поляків у хокей грають загалом 3 450 чоловіків. В Україні ж – понад 5 тисяч. Щоправда, у Польщі діють 52 професійних клуби – 40 чоловічих і 12 жіночих.

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Так само за кількістю хокеїстів відносно чисельності населення ми випереджаємо Італію, Велику Британію, Румунію. Щоправда, попереду Словенія та Угорщина, де хокей поступово виводиться в пріоритет.

Та варто зробити важливу ремарку. Хокей – не лише один із найскладніших видів спорту (в рейтингу від американського спортивного телеканалу ESPN він посідає друге місце після боксу), а й один із найдорожчих.

Зібрати все необхідне для тренувань маленького хокеїста вартуватиме батькам чимало. Тільки дитяча форма коштує 3-4 тис. грн. Повне ж екіпірування може вартувати і близько 10 тис.

Зважаючи, що середня зарплата в Україні становить $430,5. Натомість у Польщі – $1 368, в Італії – $1 400, у Словенії – $2 130, у Великій Британії – $2 900. Зрештою, навіть румуни в середньому заробляють удвічі більше, ніж українці.

Однією з найдорожчих у світі є також хокейна інфраструктура. І, на щастя, в Україні ситуація останніми роками суттєво покращилася. Уже зараз у нас працюють 43 хокейні арени, 28 з яких відповідають правилам Міжнародної федерації хокею – IIHF.

Для порівняння, у Польщі – 35 хокейних арен, в Австрії – 42, в Італії – 58, у Великій Британії – 68, Південній Кореї – 37, Японії – 61. Втім, у багатьох із цих країн і мешканців більше, ніж в Україні.

Так, у нашій країні у середньому одна льодова арена припадає на 975 тис. осіб, у Великій Британії – на 970 тис., в Італії – на 1 млн, а в Південній Кореї, де після домашньої зимової Олімпіади хокей набирає популярності, – на 1,4 млн осіб. А із фінансовою спроможністю в Україні така ж ситуація, що й із зарплатами.

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