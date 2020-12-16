Для диалога с макробизнесом: Зеленский создает координационный совет

Президент Украины Владимир Зеленский создает координационный совет, который будет заниматься решением проблем макробизнеса. Возглавит совещательный орган глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, задача координационного совета — наработка законопроектов, которые помогут решить проблемы макробизнеса. В частности речь идет о компромиссных решениях по налогообложению физических лиц-предпринимателей и внедрению кассовых аппаратов.
Кто войдет в состав органа:
- представители макробизнеса всех регионов;
- независимые специалисты;
- сотрудники Офиса президента;
- представители Кабинета министров Украины;
- участники бизнес-союзов и объединений.
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Протесты предпринимателей на Майдане
15 декабря в центре Киева началась массовая акция протеста. Украинские предприниматели вышли выразить свое недовольство из-за объявления январского локдауна и внедрения кассовых аппаратов.
Во время митинга даже произошли столкновения между правоохранителями и протестующими.