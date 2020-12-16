Для діалогу з макробізнесом: Зеленський створює координаційну раду

Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, яка буде займатися вирішенням проблем макробізнесу. Очолить дорадчий орган очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, завдання координаційної ради – напрацювання законопроектів, які допоможуть вирішити проблеми макробізнесу. Зокрема йдеться про компромісні рішення щодо оподаткування фізичних-осіб підприємців та запровадження касових апаратів.

Хто увійде в склад органу:

представники макробізнесу від усіх регіонів;

незалежні фахівці;

співробітники Офісу президента;

представники Кабінету міністрів України;

учасники бізнес-спілок та об’єднань.

Читайте: Протести ФОП: чому люди вийшли на Майдан та яких заходів необхідно вжити

Протести підприємців на Майдані

15 грудня в центрі Києва почалася масова акція протесту. Українські підприємці вийшли висловити своє невдоволення через оголошення січневого локдауну та запровадження касових апаратів.

Під час мітингу навіть сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками.