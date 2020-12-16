Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в мошенничестве.

Адвокат политика Дмитрий Мельник отметил, что с 14 декабря Грымчаку изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство.

Согласно постановлению, суд требует от экс-чиновника появляться в правоохранительные органы по каждому вызову, избегать общения с другими подозреваемыми, работниками КГГА, Минкульта и Украинского государственного института государственной наследия.

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Кроме того, он должен сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

В чем подозревают Грымчака

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28 — ч. 3 ст. 369-2 УКУ – Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

14 августа Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве $1 млн взятки за предоставление определенных услуг.

Источник: Дмитрий Мельник