Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, якого підозрюють у шахрайстві.

Адвокат політика Дмитро Мельник зазначив, що з 14 грудня Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання.

Згідно з ухвалою, суд вимагає екс-чиновника з’являтися в правоохоронні органи за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту та Українського державного інституту державної спадщини.

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Крім того він повинен здати свій закордонний паспорт та носити електронний браслет.

У чому підозрюють Гримчака

Йому інкримінують ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

14 серпня Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні $1 млн хабара за надання певних послуг.

Джерело: Дмитро Мельник